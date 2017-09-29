В Запорожской области на складах боеприпасов усилят безопасность

Так, склады боеприпасов региона должны быть оборудованы современными средствами противодиверсионной, а также противопожарной защиты. Такие данные распространили в пресс-службе Запорожской ОГА.

В рамках внеочередного заседания региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности, а также по вопросам чрезвычайных ситуаций изучили вопрос по предотвращению возникновения ЧП на складах артиллерийского вооружения военнойчасти А1978 (55 отдельная артбригада).

Как сообщал УРА-Информ, оружие, а также боеприпасы были обнаружены у жителя Кировоградщины.