17:21 29.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области на складах боеприпасов усилят безопасность

В Запорожье из облбюджета скоро выделят средства – специально на оборудование складов боеприпасов.

В Запорожской области на складах боеприпасов усилят безопасность

Так, склады боеприпасов региона должны быть оборудованы современными средствами противодиверсионной, а также противопожарной защиты. Такие данные распространили в пресс-службе Запорожской ОГА.

В рамках внеочередного заседания региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности, а также по вопросам чрезвычайных ситуаций изучили вопрос по предотвращению возникновения ЧП на складах артиллерийского вооружения военнойчасти А1978 (55 отдельная артбригада).

Как сообщал УРА-Информ, оружие, а также боеприпасы были обнаружены у жителя Кировоградщины.


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