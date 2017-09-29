18:22 29.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине прохладная погода сохранится до второго октября

В Украине прогнозируют заморозки.

В Украине прохладная погода сохранится до второго октября

Так, в Украине до второго октября будет сохраняться прохладная погода. Об этом сказано в сообщении Украинского гидрометцентра в социальной сети Facebook. Известно, что в трое ближайших суток в нашей стране сохранится прохладная погода.

Ночью 30-го сентября - второго октября на основной части страны на поверхности почвы ожидают заморозки 0-4 градуса. Также синоптики прогнозировали заморозки с 29-го сентября и по первое октября 2017 г. Также заморозки были 28-го сентября – на поверхности почвы.

Как сообщал УРА-Информ, также заморозки синоптики обещали украинцам уже 27-го сентября – в центре, на севере и востоке.


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