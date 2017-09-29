05:00 29.09.2017 | Общество | Новости
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В Тихом океане из-за извержения вулкана эвакуировали весь остров

По причине извержения вулкана с о. под названием Амба в Вануату эвакуировали 11 тысяч местного населения.

В Тихом океане из-за извержения вулкана эвакуировали весь остров

Такие данные распространили в ВВС. Согласно словам работников местной службы по ЧС – это впервые в истории указанного острова с его территории эвакуированы все жители.

Власть же Вануату решила повысить уровень угрозы до второго 23-го сентября, что значит рост активности вулкана Манар-Вуйи до " умеренного извержения". Правительство уже ранее предупредило всех про риск падения камней, а также появления вулканического газа, пепла, кислотного дождя.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на острове Бали состоялась эвакуация жителей – по причине извержения вулкана Агунг.


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