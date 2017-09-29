В пятницу Украину окутает осенняя прохлада, ночью местами заморозки

По данным Укргидрометцентра сегодня по всей Украине осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду, в южной части местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем будет не больше 11-16 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса, на поверхности почвы возможны заморозки от 0 минус 2 градусов. Днем потеплеет до 13-15 градусов.

На западе Украины в пятницу сухо. Ночная температура воздуха удержится в пределах 1-6 теплых градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 10-17 градусов.

В северных регионах синоптики также осадков не обещают. Температура воздуха ночью будет не больше 1-6 градусов сот знаком плюс. На поверхности почвы и местами в воздухе заморозки0-4 градусов мороза. Днем будет от 10 до 16 градусов тепла.

В центре страны сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью будет не больше 1-6 градусов сот знаком плюс. На поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4 градусов мороза. Днем будет от 10 до 17 градусов тепла.

На востоке также без осадков. Температура воздуха ночью будет не больше 1-6 градусов сот знаком плюс. На поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4 градусов мороза. Днем будет от 10 до 15 градусов тепла.

На юге страны сегодня синоптики также осадков не обещают. Температура воздуха ночью будет не больше 3-8 градусов сот знаком плюс. На поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4 градусов мороза. Днем будет от 12 до 18 градусов тепла.

В Крыму сегодня сухо и все еще тепло. Ночью столбики термометров покажут от 5 до 11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов.