В Калиновке продолжается одиночная детонация боеприпасов – ГосЧС

Спасатели и полиция изымаются взрывоопасные предметы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по по чрезвычайным ситуациям Украины.

Согласно сообщению, на семь часов утра на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Для проведения разведки и тушения пожара тут работают девять пожарных танков, четыре инженерные машины разграждения Министерства обороны Украины и два самолета АН-32П ГосЧС Украины.

При этом, чтобы не допустить лесных пожаров возле военного склада, авиацией ГосЧС Украины с начала работ осуществлено 36 сбросов воды.

Вместе с тем вчера пиротехники обследовано 1 700 гектаров территории и сейчас выполняются заявки от населения по изъятию взрывоопасных предметов, пояснили в спасательном ведомстве, добавив, что всего за последние сутки было выполнено 140 заявок из 174, обнаружено и изъято более 110 взрывоопасных предметов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на пятницу, 29 сентября, все эвакуированные из-за взрывов на складах в Калиновке местные жители, вернулись в свои дома.