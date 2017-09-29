В четверг в зоне АТО двое украинских военных получили ранения - ВИДЕО

Украинские военнослужащие 13 раз отвечали из оружия не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий двое наших военных получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на пресс-центр штаба АТО, в конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений.

На донецком направлении после шестич асов вечера и почти до полуночи боевики при обстрелах применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в направлении укреплений ВСУ под Авдеевкой. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Это же оружие применялось боевиками и при обстреле позиций украинских военных в районе шахты Бутовка.

Наибольшее количество огневых провокаций со стороны боевиков за сутки зафиксировано на приморском направлении. Вечером боевики при обстреле украинских позиций возле Марьинки применяли минометы 82 калибра.

Около восьми часов вечера двое украинских бойцов получили осколочные ранения в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались опорные пункты вблизи Водяного и дважды у Павлополя.

Напомним, в течение прошлой недели наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ заметили в зоне проведения АТО рост числа обстрелов - на 25%.