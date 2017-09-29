12:18 29.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В аннексированном Крыму задержали российского военного

В пятницу утром, 29 сентября, в аннексированном Россией Симферополе задержали проходящего военную службу в Крыму россиянина.

В аннексированном Крыму задержали российского военного

Вместе с ним задержали и его знакомую. Обоих Федеральная служба безопасности заподозрила в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщает пресс-служба российского ведомства, задержанными являются Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов. По мнению российских спецслужб они собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флот.

В ФСБ уже возбудили против задержанных уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России Государственная измена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ФСБ России планирует построить стену на админгранице оккупированного полуострова Крым за почти 3,5 миллионов долларов. Ее протяжность должна составлять 50 километров. Высота заграждения составит более двух метров. Работы намерены завершить до декабря 2017 года.


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