В 2017 году 100 граждан Украины прошли лечение за рубежом, - Розенко

Такое заявление поступило от П. Розенко. Согласно его словам - в 2017 г. 141 украинец уже прошел лечение в других странах - за средства госбюджета. Такие данные распространил вице-премьер нашей страны - Павел Розенко – в процессе совещания по разработке программы финансирования лечения украинских детей.

Розенкот привел статистику - в 2010 г. 40 человек получили такое лечение, 2011 г. – всего лишь 18 человек, 2012 г. - 14 человек. В Украине на данный момент – война, непростая социально-экономическая ситуация, но лечение за рубежом в 2017 г. прошел уже 141 человек.

Как сообщал УРА-Информ, Литва сообщала о намерении принять 50 украинских силовиков на лечение.