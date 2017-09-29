Украинцы смогут льготно получать не включенные в Нацперечень лекарства до первого января

Соответствующие сведения стали известны с решения правительства.

По информации ведомства, Кабмин отсрочил до первого января 2018 года требование по закупкам и отпуску на льготных условиях или безвозмездно лекарственных средств по обновленному Национальному перечню.

Такое решение означает, что к концу года учреждения здравоохранения могут продолжать закупать лекарственные средства.

Включенные в Государственный реестр лекарственных средств Украины, и не включенные в Национальный перечень.

"К первому января 2018 года отсрочено и требование выписывать по льготным рецептам на амбулаторном уровне только те лекарства, которые включены в Национальный перечень ", - говорится в сообщении.

Указано, что отсрочка даст регионам время точнее рассчитать свою потребность в лекарствах с Нацперечня, а Минздрав - дополнить Нацперечень в соответствии с консультациями с пациентами и врачами.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", минздрав не советует применять препараты производства России. А особенно - иммунобиологические.