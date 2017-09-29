Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По информации ведомства, министры обеих стран подписали в Риге межправительственное соглашение в сфере образования, молодежи и спорта.

Отмечается, что перед подписанием соглашения стороны провели короткую беседу.

Во время которой Шадурскис рассказал о своем опыте проведения реформ образования, в частности относительно языка.

Добавим, также Климкин встретился с учениками Рижской украинской средней школы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина направляет новый закон "Об образовании" на экспертизу. Оценку ему даст Венецианская комиссия.