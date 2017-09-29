18:55 29.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175050:nastya

Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр образования Латвии Карлис Шадурскис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, молодежи и спорта.

Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По информации ведомства, министры обеих стран подписали в Риге межправительственное соглашение в сфере образования, молодежи и спорта.

Отмечается, что перед подписанием соглашения стороны провели короткую беседу.

Во время которой Шадурскис рассказал о своем опыте проведения реформ образования, в частности относительно языка.

Добавим,  также Климкин встретился с учениками Рижской украинской средней школы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Украина направляет новый закон "Об образовании" на экспертизу. Оценку ему даст Венецианская комиссия. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив