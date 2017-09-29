Террористы устроили обстрелы на Приморском направлении: ранен силовик

Известно, что террористы обстреляли силы АТО недавно - на Приморском направлении – применяя гранатометы. По итогам данного обстрела ранения получил один украинский защитник. Такая информация была распространена штабом АТО в социальной сети.

Известно, что на Приморском направлении террористы два раза устраивали обстрелы при помощи гранатометов укреплений ВСУ – около Водяного. Факты использования крупнокалиберных пулеметов террористами на востоке были замечены также в районе Павлополя.

Как сообщал УРА-Информ, в течение суток 28-го сентября два украинских защитника получили ранения по итогам обстрелов.