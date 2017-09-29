09:54 29.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия готовила антиукраинскую акицию в Брюсселе

Сотрудники Службы безопасности Украины смогли раскрыть каналы и предотвратить акцию российских спецслужб по дискредитации Украины в глазах европейского сообщества.

Россия готовила антиукраинскую акицию в Брюсселе

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Согласно информации службы, в России готовили специальных провокаторов, которые должны были выступить на форуме - "Нарушения прав человека, ограничение свободы прессы и политические репрессии в Украине" в Брюсселе.

Планировалось нанять "фейковых" блогеров и журналистов, которые бы подтвердили информацию выступающих о притеснении свободы слова и печати на территории Украины, а также преследованиях сотрудников СМИ.

На данном этапе сотрудники служб безопасности продолжают проводить поиски конкретных источников, готовящих эту провокацию.

Ранее на украинские СМИ была совершена хакерская атака, в результате которой многие правительственные порталы вышли их строя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники СБУ провели задержание на линии разграничения террориста из ДНР.


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