Печерский суд арестовал по делу "ПриватБанка" имущество Коломойского и Боголюбова

Конечными бенефициарами предприятий являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Арест произведен в рамках расследования хищения средств из "ПриватБанка". Как сказано в решение суда от 14 сентября 2017 года, арест наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры, расследующей дело "ПриватБанка", которое было возбуждено еще три года назад.

По данным прокуратуры, должностные лица "ПриватБанка" подозреваются в завладении 19 миллиардов гривен рефинансирования, выделенного Нацбанком финучреждению. При этом следователи прокуратуры установили, что "ПриваБанк" выдал 42-м подконтрольным предприятиям кредиты в размере от 18 до 73 миллионов долларов под залог имущественных прав на товар.

Эти предприятия, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив деньги на счета нерезидентов якобы с целью получения товаров. Однако поставка товаров не состоялась, а деньги не возвращены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд Киева назначил налоговую проверку компании-производителя соков" Биола" (принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому) по делу хищения средств из "ПриватБанка".