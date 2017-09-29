Партию сигарет на 3,5 млн грн изъяли налоговики в Днепре

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

Сотрудниками полиции было установлено, что должностные лица одного из предприятий области на территории бывшей табачной фабрики.

Организовали незаконные складские помещения для хранения табачных изделий.

В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяли 126 750 пачек сигарет на сумму 3,5 млн грн.

В данное время, продолжаются следственные действия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Закарпатской области сотрудники контрольно-пропускного пункта "Ужгород" обнаружили 95 тыс сигарет, спрятанных в пиломатериалах.