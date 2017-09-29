Партию сигарет на 3,5 млн грн изъяли налоговики в Днепре

Сотрудники налоговой милиции изъяли в Днепре партию сигарет на сумму 3,5 млн грн.
Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.
Сотрудниками полиции было установлено, что должностные лица одного из предприятий области на территории бывшей табачной фабрики.
Организовали незаконные складские помещения для хранения табачных изделий.
В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяли 126 750 пачек сигарет на сумму 3,5 млн грн.
В данное время, продолжаются следственные действия.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Закарпатской области сотрудники контрольно-пропускного пункта "Ужгород" обнаружили 95 тыс сигарет, спрятанных в пиломатериалах.