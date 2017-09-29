15:18 29.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Николаевские полицейские устроили погоню со стрельбой за микроавтобусом с военными

Николаевские патрульные полицейские устроили ночную погоню со стрельбой за микроавтобусом. Об этом сообщили в патрульной полиции Николаева.

Николаевские полицейские устроили погоню со стрельбой за микроавтобусом с военными

По словах полицейских,  около четырех утра, недалеко перекрестка с ул. Садовой, патрульные заметили автомобиль "LDV", который двигался с выключенным светом фар, и приказали водителю остановиться.

В ответ тот проигнорировал требование инспектора и ускорившись начал убегать.

Во время преследования беглец едва не столкнулся с грузовиком, но "зацепили" столб и остановились.

Полицейским удалось задержать четверо из пяти мужчин, которые находились в автомобиле.

Кроме того, патрульные имели подозрение что у правонарушителей есть оружие поэтому для прекращения правонарушения один из инспекторов сделал предупредительный выстрел в воздух.

В результате все нарушители были задержаны.

"В дальнейшем у 21-летнего водителя микроавтобуса патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердил соответствующий тест. На него инспекторы составили админматериалы за управление транспортным средством без водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения ", - уточнили в полиции.

Всех мужчин стражи порядка передали работникам следственно-оперативной группы отдела полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины вместе с сотрудниками Национальной полицией Украины проводит обыски в Министерстве социальной политики Украины.


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