Николаевские полицейские устроили погоню со стрельбой за микроавтобусом с военными

По словах полицейских, около четырех утра, недалеко перекрестка с ул. Садовой, патрульные заметили автомобиль "LDV", который двигался с выключенным светом фар, и приказали водителю остановиться.

В ответ тот проигнорировал требование инспектора и ускорившись начал убегать.

Во время преследования беглец едва не столкнулся с грузовиком, но "зацепили" столб и остановились.

Полицейским удалось задержать четверо из пяти мужчин, которые находились в автомобиле.

Кроме того, патрульные имели подозрение что у правонарушителей есть оружие поэтому для прекращения правонарушения один из инспекторов сделал предупредительный выстрел в воздух.

В результате все нарушители были задержаны.

"В дальнейшем у 21-летнего водителя микроавтобуса патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердил соответствующий тест. На него инспекторы составили админматериалы за управление транспортным средством без водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения ", - уточнили в полиции.

Всех мужчин стражи порядка передали работникам следственно-оперативной группы отдела полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины вместе с сотрудниками Национальной полицией Украины проводит обыски в Министерстве социальной политики Украины.