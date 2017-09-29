Национальный банк Южной Кореи запретил использование криптовалюты

В правительстве такие действия объясняют тем, что торговля криптовалютой связана с очень большими рисками для вкладчиков, и махинациями со стороны владельцев компании.

Министерства Финансов Южной Кореи, Банка Кореи и Национальной налоговой службы закрыло все каналы обмена и торговли с криптовалютными биржами вслед за Китаем.

Руководство страны также планирует ввести специальные штрафные санкции для тех, кто будет продолжать осуществлять свою предпринимательскую деятельность с ICO.

Ранее одна из ведущих криптовалютних бирж Китая BTCChina Exchange объявила о прекращении торгов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно криптовалюта биткоин разделилась на две отдельные валюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash.