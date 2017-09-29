На Коломые будут выпускать детали для Porsche и Lamborghini

На церемонии открытия выступил президент Петр Порошенко.

"Представьте себе, продукция, которая будет производиться в Коломые, будет устанавливаться на Audi, Volkswagen, General Motors, Porsche, Lamborghini и другие элитные марки авто", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, зарплата на новом заводе будет составлять 8000 гривен, а количество рабочих мест с 800 на момент открытия вырастет до 5000 до 2021 года.

Также, работники предприятия получат "уникальный социальный пакет", который будет включать доставку на работу и обеды "за символическую цену".

Общая сумма инвестиций в коломыйский завод на первом этапе – 16 миллионов евро.

Предприятие будет производить кабельные сети для автомобильной промышленности. Ключевыми клиентами компании являются автопроизводители General Motors, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Caterpillar, DAF.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития объявил конкурс на строительство во Львове завода по переработке мусора. В настоящее время идет отбор компании для первого этапа проекта "Твердые отходы Львова".