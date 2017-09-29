10:41 29.09.2017 | Общество | Новости
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Мьянму могут покинуть еще 250 тыс мусульман

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что в Мьянме власти продолжают проводить репрессивную политику в отношении мусульман-рохинджа.

Мьянму могут покинуть еще 250 тыс мусульман

Об этом передает DW.

Генсек сообщает о том, что рохинджа массово продолжают покидать свои жилища и перебираться в сторону Бангладеша. Преимущественно это дети, женщины и старики.

Гутерриш рассказал о обстрелах, изнасилованиях и насилии в отношении этого этнического меньшинства, что является грубейшим нарушением соглашений ООН в сфере прав человека.

Число беженцев, которые прибывают из Мьянмы в Бангладеш выросло до 480 тыс человек. Причиной для конфликта в Мьянме в штате Ракхайн стали столкновения местной полиции и представителей рохинджа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Организации объединенных наций утверждает, что за последний месяц из Мьянмы в результате этнических чисток бежали 421 тыс мусульман-рохинджа.


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