Мьянму могут покинуть еще 250 тыс мусульман

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что в Мьянме власти продолжают проводить репрессивную политику в отношении мусульман-рохинджа.
Об этом передает DW.
Генсек сообщает о том, что рохинджа массово продолжают покидать свои жилища и перебираться в сторону Бангладеша. Преимущественно это дети, женщины и старики.
Гутерриш рассказал о обстрелах, изнасилованиях и насилии в отношении этого этнического меньшинства, что является грубейшим нарушением соглашений ООН в сфере прав человека.
Число беженцев, которые прибывают из Мьянмы в Бангладеш выросло до 480 тыс человек. Причиной для конфликта в Мьянме в штате Ракхайн стали столкновения местной полиции и представителей рохинджа.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Организации объединенных наций утверждает, что за последний месяц из Мьянмы в результате этнических чисток бежали 421 тыс мусульман-рохинджа.