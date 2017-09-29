Je suis кукуруза

"Лимагрейн" — французская семенная компания номер один в Европе и четвертая в мире. Филиалы компании, в которых работают около 10 тысяч сотрудников, открыты в 55 странах мира. Инвестиции в научные исследования по селекции сельскохозяйственных культур – это одно из ключевых задач компании. В Украине компания представляет семена полевых культур под брендом LG: подсолнечник, кукуруза зерновая и силосная, озимый рапс, озимые и яровые зерновые, горох.

Гость студии – Генеральный директор компании " Лимагрейн Украина " Виктор Карбивский. Экспертами рынка выступили Константин Попов, менеджер по региональному развитию ООО "Лимагрейн Украина", и Вадим Тарасов, главный агроном ООО "Злагода".

В выпуске говорим о селекции гибридов кукурузы, об инвестициях в научные разработки, о преимуществах бренда LG, об особенностях сотрудничества компании с украинскими аграриями. Узнаем, какие гибриды выбирают украинские аграрии, как проверяют качество семенного материала и как принимают решение о товарных посевах. Обсудим изменение климатической и аграрной карты Украины, и как такие изменения влияют на работу селекционеров. А также дадим прогноз мировому и украинскому рынку кукурузы, разберемся с вопросом ГМО и поговорим об экспортном потенциале украинского производителя.

"Когда в Украину пришли крупные иностранные компании, они задали высокий стандарт для отечественных селекционеров", – Наталия Церковникова.

"Корабли ходят не так, как дуют ветра!", – Виктор Карбивский.

"На данный момент, кукуруза является одной из самых рентабельных культур для выращивания мелкими и средними фермерами", – Константин Попов.

"Вы видите, это шикарная кукуруза!", – Вадим Тарасов.

На фото: Наталия Церковникова и Виктор Карбивский в студии программы OPEN CASE.

На фото: Константин Попов и Вадим Тарасов инспектируют образцы гибрида кукурузы Лимагрейн. Демо-поле агрофирмы ООО «Злагода», Черкасская область, сентябрь 2017 года.

В следующем выпуске поговорим о точном земледелии. Смотрите OPEN CASE с Наталией Церковниковой каждый четверг в 22:10 на Первом Деловом – телеканале Вашего бизнеса.

Сезон агрокейсов продолжается!