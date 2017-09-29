Франция демонстрирует успехи в борьбе с терроризмом

Глава МВД Жерар Коллон поведал об уровне подготовки французской полиции во время недавних сенатских выборов. МВД Франции наблюдает за 18 тыс предполагаемых радикалов.

Французское руководство планирует принять новый антитеррористический закон, который позволит ввести идентификация подозрительных лиц. Также в МВД планируют ввести новые методы ограничения въезда автомобилей в места массового скопления людей.

Сам президент Макрон в своей недавней речи заявил о том, что Европа столкнулась с постепенным уменьшением роли США, как гаранта стабильности, и, одновременно, усилением угрозы террористических атак.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в преддверии президентских выборов во Франции были задержаны двое радикально настроенных мужчин.