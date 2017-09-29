Барский и Делиев привезут в Киев "Одесского Подкидыша" - ФОТО, ВИДЕО

В конце октября звездный тандем привезет в столицу нашумевший спектакль "Одесский подкидыш". На гастроли труппа отправится всем составом, к Барскому и Делиеву присоединится их коллега – Наталья Бусько. Накануне приезда Георгий Делиев рассказал, что недавно они с Борисом Барским вернулись из Китая. Но в поездке с артистами произошел курьез: в "Поднебесной" потерялся их багаж, который разыскали только спустя несколько дней. "Мы были в Китае почти все лето, объездили двадцать городов, гастролировали со спектаклем "Театр без слов", это такая фееричная, интернациональная программа для всей семьи. Принимали китайцы великолепно, едва ли не на руках носили. Уже предложили контракт на следующий год, для более масштабных гастролей. Но, если честно, очень соскучились по нашему зрителю", - признался актер.





По словам Делиева, в родной Одессе "Подкидыша" принимают очень хорошо. "Одесситы меньше ходят в театр, в основном приезжают зрители со всей Украине, бывает, и из других стран. Это очень востребованный, зрительский спектакль! Когда играешь проект регулярно, все время находишь какие-то новые

повороты, постановка обрастает мясом, как вино, которое благодаря выдержке становится еще ценнее.





Автор пьесы - известный одесский писатель и драматург Георгий Голубенко своими произведениями, такими как: "Старые дома", "Блеск и нищета Молдованки" - сумел рассмешить уже не одно поколение зрителей, как у нас в стране, так и за ее пределами. Книга его прозы "Рыжий город" или "Новые одесские рассказы" сразу же сталабестселлером среди русскоязычного населения нашей, как выяснилось, не такой уж и большой планеты. Но времена меняются, меняется даже одесский юмор, который становится более тонким и интеллигентным. Вот тут-то Голубенко и написал своего "Подкидыша", как всегда, у него это гротескная комедия, но теперь это еще и притча.





Автор долго искал актеров на главные роли в этом спектакле. Искал на разных континентах и наконец, понял, что есть только один континент, на котором могут существовать такие талантливые и необыкновенные актеры, к тому же народные и заслуженные. Континент этот называется Одесса, а актеры - Георгий Делиев, Борис Барский и Наталия Бузько. А главное, что эти актеры, собранные вместе, как и произошло в "Подкидыше", создают на сцене ни с чем несравненную атмосферу этого нового континента, которую принято называть одним словом, точнее двумя – дух Одессы.