Все эвакуированные из Калиновки вернулись в свои дома

Остались только те, кто еще находится в больницах Винницы и Казатина. Как сообщает пресс-служба Винницкой областной администрации, по состоянию на семь часов утра, в Винницкой центральной районной больнице остаются 48 человек, в том числе 14 детей.

В казатинской центральной больнице находится восемь человек. В пресс-службе также заверили, что с прибытием населения началось восстановление энерго-, газоснабжения и связи.

Между тем восстановительные работы на газораспределительной станции "Сальник" запланированы сегодня, - заверили в ОГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ВСУ заявили, что на военном арсенале возле Калиновки возникают одиночные детонации боеприпасов, которые могут продолжаться еще в течение 3-4 дней. Однако эти взрывы для местного населения угрозы не несут.