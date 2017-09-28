Задержаны пьяные охранники склада ракет Точка-У

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух офицеров в состоянии алкогольного опьянения, которые должны были охранять склад боеприпасов для ракет Точка-У.
Об этом сообщил на брифинге в Одессе главный военный прокурор Анатолий Матиос.
По словам военнослужащего, вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет.
Военной прокуратурой и военной службой правопорядка были обнаружены на месте несения службы два старших офицера, которые находились в состоянии полного алкогольного опьянения.
Они охраняли и обеспечивали охрану складов, на которых хранились реактивные выстрелы к ракетам дальнего действия "Точки-У".
К слову, Матиос не отметил, в какой именно части произошел инцидент.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевский городской совет поддержал проект решения "Об образовании коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совет "Муниципальная охрана".