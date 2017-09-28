11:32 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Взрывы под Винницей: движение транспорта частично восстановлено

Автотрассы к селам Сальник, а также к селу Павловка, Медвидка, Дорожное откроют примерно в 15:00 28-го сентября.

Взрывы под Винницей: движение транспорта частично восстановлено

Известно, что на участке автотрассы Винница-Житомир движение транспорта уже было недавно восстановлено. Известно, что движение было ограничено по причине взрывов на складах боеприпасов. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции в Винницкой области.

28 сентября с десяти часов утра возобновлено движение на трассе М 21 Винница-Житомир – уточняют в сообщении. Также говорится, что автодороги к селам Сальник, Лавровка, Медвидка, из которых были эвакуированы жители, для движения транспорта откроют после обследования – примерно в 15 часов дня.

Как сообщал УРА-Информ, на воинском арсенале около Калиновки, где гремели взрывы, было примерно 83 тысячи тонн боеприпасов.


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