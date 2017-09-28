Возле Калиновки фиксируют задымления

Так, в месте, где недавно был пожар на арсенале с детонацией боеприпасов, состоянием на 14 часов четверга 28-го сентября периодически фиксируют незначительные задымления. Такие данные содержит сообщение Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

Так, на 14 часов на территории арсенала все так же ведутся мероприятия ппо ликвидации ЧП. Периодически также наблюдаются некоторые задымления, которые быстро устраняют пожарными расчетами – также сказано в сообщении. Устранением опасных предметов сейчас занимаются сразу 35 групп разминирования от ГСЧС и ВСУ.

Как сообщал УРА-Информ, в Калиновке уже 30 раз сбросили воду – на очаг возгорания.