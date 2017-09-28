Во Львове число пострадавших от отравления достигло 66

Состоянием на вечер 27-го сентября в больницы уже прибыло 66 человек. Об этом данные распространили в Департаменте по вопросам защиты населения Львовской облгосадминистрации. Известно, что в целом в результате вспышки инфекции уже пострадало 66 граждан.

Среди них в т.ч. – семеро детей. Госпитализированы среди них были 60 граждан, шестеро детей – в том числе. Также амбулаторное лечение от отравления сейчас проходят шесть граждан, один ребенок – в том числе. Эти люди к врачам обращались, но от стационарного лечения все же отказались.

Как сообщал УРА-Информ, на 27 сентября число жертв отравления достигло 64-ех.