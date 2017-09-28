11:18 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100174886:mysnichenko

Во Львове число пострадавших от отравления достигло 66

Число отравившихся рыбой во Львове на данный момент продолжает расти. 

Во Львове число пострадавших от отравления достигло 66

Состоянием на вечер 27-го сентября в больницы уже прибыло 66 человек. Об этом данные распространили в Департаменте по вопросам защиты населения Львовской облгосадминистрации. Известно, что в целом в результате вспышки инфекции уже пострадало 66 граждан.

Среди них в т.ч. – семеро детей. Госпитализированы среди них были 60 граждан, шестеро детей – в том числе. Также амбулаторное лечение от отравления сейчас проходят шесть граждан, один ребенок – в том числе. Эти люди к врачам обращались, но от стационарного лечения все же отказались.

Как сообщал УРА-Информ, на 27 сентября число жертв отравления достигло 64-ех.

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив