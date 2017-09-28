В зоне АТО количество обстрелов выросло на 25%

Про это в ходе недавнего брифинга сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг. Согласно его словам – в течение прошлой недели миссия ОБСЕ в стране заметила 25-процентное увеличение числа нарушений ранее оговоренного режима прекращения огня. В целом миссией было замечено 2469 подобных нарушений – по всей линии разграничения – добавил Хуг. И многие из указанных нарушений замечены именно в жилых районах.

Как сообщал УРА-Информ, Александр Хуг сообщил о причинах фиксируемой эскалации конфликта на Донбассе.