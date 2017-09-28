В Житомире без газа могут остаться 800 потребителей

Так, около 800 потребителей в Житомире уже отказались от установки счетчиков, которые оснащаются за деньги ПАО "Житомиргаз". Если до завершения 2017 г. люди не установят счетчики за свои деньги или за бюджетные - то в дальнейшем им запретят использовать газ – передали недавно в пресс-службе компании.

На сегодня уже было установлено 349 счетчиков на дома. Из них - 331 уже был введен в эксплуатацию. При этом потребители с 11 домов препятствуют установке счетчиков от ПАО "Житомиргаз".

Как сообщал УРА-Информ, 20 тысяч жителей Харьковщины самостоятельно оплатили установку счетчиков.