В Винницкой области после пожара создали Фонд помощи

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации Винницкой области.

По информации ведомства, создан Фонд помощи по ликвидации последствий и проведения эвакуационных мероприятий в связи с пожаром и взрывами на 48 арсенале боеприпасов в/ч А-1119 Вооруженных Сил Украины.

Напомним, по состоянию на сегодня 28 сентября, ситуация на арсенале вооружения ВС Украины в Калиновке Винницкой области, где произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, стабилизирована.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возгорание на военных складах в н.п. Калиновка Винницкой области квалифицировано как диверсия, возгорание квалифицировано согласно ст. 113 УКУ.