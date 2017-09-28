12:17 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области после пожара создали Фонд помощи

В связи с пожаром и взрывами на 48 арсенале боеприпасов в/ч А-1119 Вооруженных Сил Украины в Винницкой области, создан Фонд для помощи ликвидации последствий и проведения эвакуационных мероприятий.

В Винницкой области после пожара создали Фонд помощи

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации Винницкой области.

По информации ведомства, создан Фонд помощи по ликвидации последствий и проведения эвакуационных мероприятий в связи с пожаром и взрывами на 48 арсенале боеприпасов в/ч А-1119 Вооруженных Сил Украины.

Напомним, по состоянию на сегодня 28 сентября, ситуация на арсенале вооружения ВС Украины в Калиновке Винницкой области, где произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, стабилизирована.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возгорание на военных складах в н.п. Калиновка Винницкой области квалифицировано как диверсия, возгорание квалифицировано согласно ст. 113 УКУ


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