В Славянске госисполнитель попался на взятке - ФОТО

Чиновник попался на взятке в 20 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области, следователям удалось разоблачить главного государственного исполнителя Ворошиловского районного отдела госисполнительной службы в Донецке территориального управления юстиции в Донецкой области, который ныне дислоцируется в Славянске.

В СБУ обратился житель Константиновки и сообщил, что от него требуют 20 тысяч гривен за возвращение автомобиля, арестованного за неуплату задолженности банковскому учреждению.

В среду, 27 сентября, взяточник был задержан во вермя получении денег. Действия должностного лица квалифицированы по статье Получение неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, судья Барышевского районного суда попался на взятке. Он требовал от гражданского лица 2,5 тысяч долларов для принятия положительного решения в пользу истца. Правоохранители задержали "стража Фемиды" сразу же после того, как тот получил деньги не руки.