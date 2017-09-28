13:36 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луцке разоблачили подпольную заправку

Работа нелегальной автозаправки, торговавшей дизельным топливом, была прекращена в Луцке.

В Луцке разоблачили подпольную заправку

Заправку недавно разоблачили налоговики и полиция. Функционировала она на территории городского предприятия. Такие данные распространили в пресс-службе ГФС Волынской области. На заправке продавали дизельное топливо непонятного происхождения – без разрешительных документов.

В итоге правоохранители изъяли шесть тысяч литров дизельного топлива примерной стоимостью 160 тысяч гривен, а также технологическое оборудование, обеспечивавшее его реализацию – на 100 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, жители столичного Сырца ранее просили демонтировать незаконную заправку.


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