В Луцке разоблачили подпольную заправку

Заправку недавно разоблачили налоговики и полиция. Функционировала она на территории городского предприятия. Такие данные распространили в пресс-службе ГФС Волынской области. На заправке продавали дизельное топливо непонятного происхождения – без разрешительных документов.

В итоге правоохранители изъяли шесть тысяч литров дизельного топлива примерной стоимостью 160 тысяч гривен, а также технологическое оборудование, обеспечивавшее его реализацию – на 100 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, жители столичного Сырца ранее просили демонтировать незаконную заправку.