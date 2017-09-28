В Киевской области на взятке попался судья

Согласно информации ведомства, судья требовал от гражданского лица дачи 2,5 долларов для принятия положительного решения в пользу истца.

Правоохранители задержали "стража Фемиды" сразу же после того, как тот получил деньги не руки.

Ранее произошел одиозный случай с судьей Кировского райсуда Днепра Натальей Овчаренко, которая пыталась дать взятку в размере 300 тыс долларов Назару Холодницкому.

Ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что в его ведомстве накопилось множество уголовных производство, однако очень небольшое количество из них смогли получить заключительный приговор в суде.

Таким образом, создания Антикоррупционного суда в Украине уже не просто обязанность перед ЕС, но и необходимость.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правоохранители провели задержание чиновника Киевсовета. Его подозревают во взяточничестве.