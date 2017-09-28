17:59 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области произошло массовое отравление детей

В Хмельницкой области произошло массовое отравление детей, госпитализированы девять школьников. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области произошло массовое отравление детей

По словам медиков,  из села Скипче Городокского района в местную больницу госпитализировали девять школьников с предварительным диагнозом – гастроэнтероколит.

Сообщение о происшествии в полицию сообщили сегодня около двух дня от фельдшера скорой медицинской помощи.

Так, следственно-оперативная группа полиции сразу выехала на место происшествия и установила, что в инфекционное отделение Городецкой районной больницы было доставлено девять учеников  разной вековой категории Скипчанской школы.

Предварительный диагноз пострадавших детей - гастроэнтероколит, состояние их здоровья - удовлетворительное.

Двух детей врачи после обследования отпустили домой. В данный момент причина отравления устанавливается.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Львове десять человек отравились рыбой с рынка. В областную клиническую больницу Львова госпитализировали десять человек с диагнозом острая кишечная инфекция.  


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