В Хмельницкой области произошло массовое отравление детей

По словам медиков, из села Скипче Городокского района в местную больницу госпитализировали девять школьников с предварительным диагнозом – гастроэнтероколит.

Сообщение о происшествии в полицию сообщили сегодня около двух дня от фельдшера скорой медицинской помощи.

Так, следственно-оперативная группа полиции сразу выехала на место происшествия и установила, что в инфекционное отделение Городецкой районной больницы было доставлено девять учеников разной вековой категории Скипчанской школы.

Предварительный диагноз пострадавших детей - гастроэнтероколит, состояние их здоровья - удовлетворительное.

Двух детей врачи после обследования отпустили домой. В данный момент причина отравления устанавливается.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Львове десять человек отравились рыбой с рынка. В областную клиническую больницу Львова госпитализировали десять человек с диагнозом острая кишечная инфекция.