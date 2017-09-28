В Калиновку начали возвращаться жители

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, военные саперы провели обследование административно-хозяйственной территории и жилого городка воинской части. Кроме того, в Калинивку начали свозить гуманитарную помощь.

В настоящее время в городке очень большое количество волонтеров.

Также спасатели заявляют, что пожар уже локализовали и работают над ее ликвидацией. Обещают это сделать уже в ближайшее время.

"В населенный пункт частично вернули электричество", - отметили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по факту взрывов на военных складах под Винницей следствие рассматривается четыре версии. При этом военная прокуратура открыла дело по статье "диверсия".