В Калиновке находились 83 тысячи тонн боеприпасов, - Полторак

Из них 68 тонн готовы к применению. Остальное − это компоненты к боеприпасам и металлолом.

Об этом в среду вечером, 27 сентября, во время заседания военного кабинета в Киеве заявил министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, этот арсенал потенциально мог принять 140 тысяч тонн, однако на данный момент там находилось только 83 тысячи тонн боеприпасов.

В настоящее время распространение пожара приостановлено и локализовано. Есть задымление территории, но открытого огня нет. Также в последние часы нет взрывов на территории хранилища, - отметил министр.

Вместе с тем Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на семь часов утра четверга, 28 сентября, под Калиновкой наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Сейчас тут продолжают работу 2350 человек и 284 единиц техники, - уточнили в ГосЧС.

Напомним, пожар на складе боеприпасов Министерства обороны Украины произошел вечером 26 сентября. С территории Винницкого и Калиновского районов эвакуировали около 30 тысяч человек.

Как сообщал УРА-Информ, глава ГосЧС Михаил Чечеткин заверил, что пожар в селе Калиновка локализован и дальнейшего распространения огня не ожидается.