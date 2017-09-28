12:16 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Калиновке на складах не работала пожарная сигнализация, - Матиос

Есть много недостатков, которые уже установило следствие.

В Калиновке на складах не работала пожарная сигнализация, - Матиос

Так на складах боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области не работает пожарная сигнализация. Тут также на пятьдесят процентов обеспеченности техническими средствами охраны.

Об этом в четверг, 28 сентября, на брифинге сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По словам прокурора, имеет также большая кадровая проблема. Сотрудники военизированной охраны имеют крайне низкую заработную плату, а работают там в основном пожилые люди, - пояснил Матиос, добавив, что на момент возникновения чрезвычайного происшествия арсенал охраняло только несколько постов зенитного прикрытия арсенала и 17 сотрудников военизированной охраны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Матиос рассказал что на сегодняшний день в связи с пожарами под Калиновкой никто не задержан. В то же время диверсионных групп, о которых говорит сегодня все, после изучения материалов Службой безопасности Украины установлено не было, и данных о них нет.


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