16:21 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Калиновке на очаг возгорания провели 30 сбросов воды

Авиация спасателей ГСЧС уже провела 30 сбросов воды - на очаги возгорания на военных складах около Калиновки.

В Калиновке на очаг возгорания провели 30 сбросов воды

Такие данные распространила пресс-служба ГСЧС. Согласно данным – состоянием на 14-ть часов дня 28-го сентября авиация ГСЧСуже провела 30-ть сбросов воды – на все очаги возгорания, где опасность снижена – уточняют в сообщении. В ГСЧС подчеркнули, что с прибытием граждан обратно стартует восстановление энерго- и газоснабжения. При этом известно, что состоянием на утро, 28-го сентября, ситуация в зоне ЧС уже была нормализована, фиксируют одиночные взрывы, не представляющие угрозы для населения.

Как сообщал УРА-Информ, в Калиновке детсады и школы второго октября возобновят работу по итогам взрывов на складе боеприпасов.


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