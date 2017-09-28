В четверг в Украине будет сухо и прохладно

По всей территории страны будет днем будет преобладать солнечная погода, а ночью будет ясное звездное небо. Правда, на юге и юго-востоке будут порывы ветра, которые местами будут штормовым – 15-20 метров в секунду.

Уже этой ночью температура воздуха в некоторых регионах опустится ниже нуля, однако.

В Киеве сегодня осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла. Днем столбики термометров не поднимутся выше 13-15 градусов выше нуля.

На западе Украины также сухо и днем еще тепло. Ночью температура воздуха составит 1-7 градусов тепла. В Карпатах ночью заморозки от 0 до минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов.

На севере страны в четверг без осадков. Температура воздуха ночью будет от 1 до 7 теплых градусов. На поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4 градуса мороза. Днем потеплеет до 10-16 градусов.

В центре Украины также без осадков не будет. Ночью столбики термометров покажут от 1 до 7 градусов со знаком плюс, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до 10-17 градусов.

На востоке сегодня также сухо. Ночью столбики термометров покажут от 1 до 7 градусов со знаком плюс, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до 10-16 градусов.

На юге Украины без осадков и тепло. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов со знаком плюс. В Запорожской области на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до 4 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 12-19 градусов.

В Крыму в четверг также сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 4-9 теплых градусов. Днем будет от 14 до 19 градусов тепла.