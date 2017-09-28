В аэропортах по всему миру наблюдаются компьютерные сбои

Путешественники сообщили о проблемах с компьютерными системами в нескольких аэропортах мира.

Таких как: Лондонский Хитроу и Гатвик, Парижский Шарль де Голль, Сингапурский Чанги, Йоханнесбург, Цюрих, Мельбурн и Вашингтонский Рейган.

Проблема вызвала сбой работы программного обеспечения Amadeus Altea, которое используется 125 авиакомпаниями мира онлайн или непосредственно в аэропортах.

Аэропорт Хитроу подтвердил, что авиакомпании на трех терминалах подверглись системных проблем, повлекших задержки в регистрации.

"Небольшое количество авиакомпаний в настоящее время имеют периодические проблемы с регистрацией в системах в аэропортах по всему миру, в том числе в Хитроу. Пассажиры все еще смогут зарегистрироваться на рейсе, хотя процесс может занять немного больше времени, чем обычно," - сказал пресс-секретарь аэропорта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в международном аэропорту Майами сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу в мужчину с ножом. В результате инцидента мужчина был доставлен в ближайшую больницу, однако в данный момент его состояние потерпевшего стабильное.