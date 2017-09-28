Умерова могут увезли в Россиию отбывать срок, - Полозов

Именно там об будет отбывать наказание. Такое мнение высказал в четверг, 28 сентября, адвокат Умерова Николай Полозов.

По его словам, это делается специально, для того, чтобы сломать человека и запугать других. Я не исключаю, что его могут отправить в Сибирь, - сказал Полозов, добавив, что заключение Умерова является опасным для него в связи с состоянием здоровья.

Ильми - человек очень больной. У него болезнь Паркинсона, диабет, ишемическая болезнь, он инвалид третьей группы и приговор, который ему вынесли более жесткий, чем смертный приговор, который просил прокурор.

Полозов также отметил, что в Крыму есть только одна колония-поселение - в Керчи. Вместе с тем адвокат отметил, что сейчас единственная цель защитников - последовательно довести дело до Европейского суда, а затем передать дело в международный суд в Гааге.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в оккупированном Россией Крыму в среду, 27 сентября, Симферопольский районный "суд" вынес приговор заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерову.