Украинцам рекомендуют снижать скорость на пешеходных переходах до 50 км/ч

Об этом сообщает "Укравтодор" на своей странице в Facebook.

Такое решение было принято в связи с низком уровнем безопасности на украинских дорогах. Как известно, это один из самых высоких в мире уровней травмирования и смертности на дорогах.

В сообщении также отмечается, что в 2016 году на дорожном пути погибло около 4003 человека и пострадали более 31 600 человек.

"Совокупные годовые убытки от ДТП в Украине составляют около 40 млрд грн", - подчеркнули в "Укравтодор".

Тем не менее основными проблемами в Украине являются высокий лимит скорости в населенных пунктах - 60, 90, 110 км/ч. Также высокая фактическая скорость, свободный доступ пешеходов к дорогам, большое количество переходов в одном уровне и мало переходов в разных уровнях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на ремонт дорог в Украине Государственная фискальная служба направила по меньшей мере 8,14 млрд гривен.