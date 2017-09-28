12:10 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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У жителя Кировоградщины обнаружили оружие и боеприпасы

По факту выявления оружия у жителя Кировоградщины уже открыто уголовное производство.

У жителя Кировоградщины обнаружили оружие и боеприпасы

Так, на Кировоградщине у местного жителя выявлено оружие, а также боеприпасы. Об этом речь идет в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции региона. Правоохранители около города Благовещенское за нарушение правил движения остановили авто, которым управлял житель района.

В ходе осмотра авто на заднем сиденье был выявлен предмет, очень похожий на однозарядную винтовку, которая была переделана из пневматического оружия. Согласно заявлению злоумышленника – патроны, а также винтовку он обнаружил за пределами города и принял решение – взять их себе.

Как сообщал УРА-Информ, у жителей н.п. Одесса были выявлены боеприпасы и оружие.


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