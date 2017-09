Цукерберг отверг критику Трампа, обвинившего Facebook в сговоре против него

Об этом информационное агентство Reuters.

По словам Трампа, сети всегда были последовательно настроены против него, фальшивые новости, The New York Times и The Washington Post были против Трампа.

"Заговор? Фактически ни один президент не сделал столь много, сколько сделали мы в первые девять месяцев, экономика на подъеме" - написал американский президент в своем Twitter.

В то же время оппоненты президента США, напротив, утверждают, что Facebook помог Трампу выиграть выборы

При этом сам Цукерберг ответил на эти слова на своей странице в Facebook. "Трамп говорит, что Facebook против него, либералы говорят, что мы помогли Трампу. Обе стороны расстраиваются из-за идей и контента, которые им не нравятся", - отметил глава соцсети.

Также Цукерберг подчеркнул, Facebook сыграл гораздо более положительную роль в ходе прошлогодней предвыборной кампании в США. Кроме того, участники избирательной кампании потратили сотни миллионов долларов на онлайн-рекламу.

К слову, соцсеть продолжит вносить свой вклад в защиту от попыток государств распространять дезинформацию и подрывать избирательные процессы.

