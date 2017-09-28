08:59 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ситуация в зоне АТО стабилизируется, боевики 15 раз нарушили перемирие

За прошедшие сутки, среду, 27 сентября, интенсивность обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных группировок несколько уменьшилась.

Ситуация в зоне АТО стабилизируется, боевики 15 раз нарушили перемирие

Вчера боевики только 15 раз открывали огонь по украинским позициям. Однако полного соблюдения режима тишины не было. В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на пресс-центр штаба антитеррористической операции, противник как всегда начал обстрелы после шести часов вечера. Но минометы и другое тяжелое вооружение не применялось.

Вместе с тем пророссийские наемники и в дальнейшем продолжали обстреливать защитников Авдеевки. Правда, теперь используя только стрелковое оружие.

Кроме того, на Донецком направлении враждебные гранатометы различных видов работали вблизи Песков, а крупнокалиберные пулеметы - на подступах к Невельского.

На Приморском направлении ночью оккупанты обстреляли силы АТО в районе Широкино и Талаковка.

На Луганском направлении вечером во гранатометный огонь противника попали наши опорные пункты в районе Лобачева и Станицы Луганской. А факты использования боевиками стрелкового оружия зафиксированы у Крымского.

Украинские военные девять раз огнем заставляли врага соблюдать режим тишины.

Напомним, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. Боевики за минувшие сутки вторник, 26 сентября, 15 раз нарушили перемирие.


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