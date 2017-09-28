08:41 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня начнет действовать новый закон "Об образовании"

С сегодняшнего утра вступает в действие новый закон "Об образовании". Об этом пишет издание "Голос Украины".

Сегодня начнет действовать новый закон

Согласно новому закону, школьный период обучения будет составлять 12 лет. Особое внимание в законе уделено дошкольному обучению, отныне родители обязаны будут перебрать на себя больше преференций в процессе воспитания ребенка.

Однако наибольшую полемику в общественности вызвал языковой пункт закона. Во всех государственных учебных заведениях этнические меньшинства будут изучать дополнительно украинский язык, помимо своего родного.

Национальным меньшинствам Украины гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в учебных заведениях дошкольного и общего среднего образования.

Правительство Венгрии высказало особое недовольство законом и предупредило, что будет блокировать все украинские инициативы в ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине, принятый Радой пятого сентября 2017 года.


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