15:18 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Рекомендации Совета Европы могут учесть в новом законе о среднем образовании

Рекомендации Совета Европы относительно "языковой статьи" в законе об образовании могут быть учтены также и в новом законе о среднем образовании.

Рекомендации Совета Европы могут учесть в новом законе о среднем образовании

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с работниками образования.

По словам главы государства, Украине нужно приложить немало усилий для разъяснения европейским партнерам, в первую очередь соседям, позиции по языковой статьи закона об образовании и доказать, что она полностью соответствует европейским практикам.

"Очень важно, чтобы в этой дискуссии мы слышали друг друга, мы слышали их, но и они обязательно слышали нас", - сказал П.Порошенко, добавив, что новый закон об образовании не должен отдалять Украину от Европы.

Президент отметил, что Минобразования уже обратилось в Совет Европы и Венецианской комиссии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог заявил, что хочет встретится с украинским министром образования Лилией Гриневич.


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