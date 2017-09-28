Разрушенные в Калиновке дома будут восстанавливать за счет государства - ОГА

Все они будут восстановлены за счет государства. Об этом в четверг, 28 сентября заявил председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий.

По его словам, есть также много повреждений, связанных с взрывной волной. Повреждено целый ряд объектов социальной инфраструктуры.

Правительство уже выделило сто миллионов гривен и я думаю, что эти средства будут эффективно использоваться, - сказал чиновник, добавив, что режим чрезвычайной ситуации пока не отменен. При этом он подчеркнул, что пока не может назвать точной цифры ущерба, поскольку еще остаются очень много боеприпасов, которые разлетались вокруг.

Сейчас проходит обследование и разминирование территорий. Сегодня на те территории, на которые позволят военные, гражданское население сможет возвращаться, - пообещал представитель ОГА.

Напомним, по состоянию на утро 28 сентября взрывы в Калиновке почти прекратились, но боеприпасы еще тлеют.

Как сообщал УРА-Информ, глава ГосЧС Николая Чечеткин заявил, что если взрывы боеприпасов на военных складах прекратятся, то уже 28 сентября пожар в городе Калиновка Винницкой области локализуют.