05:00 28.09.2017 | Общество | Новости
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Палестина официально стала членом Интерпола

Международная уголовная полиция Интерпол приняла в членство организацию Палестинского государства. 

Палестина официально стала членом Интерпола

Соответствующие решение принято на Генассамблее этой организации в Пекине.

Отметим, что вместе с Палестиной в Интерпол приняли Соломоновы острова. Однако, чтобы присоединиться к Интерполу, Палестины пришлось с третьей попытки добиваться успеха. Поскольку, как известно, до этого ее запросы все отклонялись.

К слову, сейчас количество стран-членов Интерпола возросло до 192.

Тем не менее власти Израиля опасаются, что теперь в Палестине смогут выписывать ордера на арест израильских политиков, а в руки палестинских экстремистов попадет секретная информация.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Петербурге задержан один из бывших руководителей киевского банка "Финансы и Кредит" Олег Шапкин.Его разыскивает Интерпол за присвоение и растрату. 


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