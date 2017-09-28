На Волыни задержали мужа народного депутата - ФОТО

Руководитель одной из квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры попался на взятке. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, мужчина требовал у гражданина две тысячи долларов и более пяти тысяч гривен.

За эти деньги взяточник обещал поспособствовать успешной сдаче квалификационных тестов, необходимых для получения удостоверения адвоката. Он был задержан во время получения денег, который он получил через посредника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил о задержании двух судей, подозреваемых в коррупции.