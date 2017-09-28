14:48 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине уничтожат летающие над важными объектами беспилотники

Беспилотники на Львовщине могут быть расценены как угрожающие.

На Львовщине уничтожат летающие над важными объектами беспилотники

Так, на Львовщине намерены уничтожать все запущенные над стратегически важными объектами беспилотники. Про это речь идет в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.

Согласно данным – те беспилотники, которые станут летать над военными и стратегически важными объектами, будут считаться потенциально угрожающими и подлежать немедленному уничтожению. Это также касается и планеров, которые люди применяют для любительского авиамоделирования и также для своей художественной съемки. Такое решение приняли в рамках заседания горсовета 28-го сентября.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине ранее испытали грузовой беспилотник.


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