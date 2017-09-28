На Львовщине уничтожат летающие над важными объектами беспилотники

Так, на Львовщине намерены уничтожать все запущенные над стратегически важными объектами беспилотники. Про это речь идет в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.

Согласно данным – те беспилотники, которые станут летать над военными и стратегически важными объектами, будут считаться потенциально угрожающими и подлежать немедленному уничтожению. Это также касается и планеров, которые люди применяют для любительского авиамоделирования и также для своей художественной съемки. Такое решение приняли в рамках заседания горсовета 28-го сентября.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине ранее испытали грузовой беспилотник.